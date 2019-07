Pallacanestro Alassio, concluso il primo camp di basket con il tutto esaurito

Alassio. Si è concluso col tutto esaurito il primo dei due basket camp estivi 2019 della Pallacanestro Alassio. I camperisti hanno soggiornato per cinque giorni a Calizzano e sono state giornate all’insegna del basket, della natura, delle attività alternative e del divertimento.

Erano presenti quattro allenatori, vale a dire Laura Ciravegna responsabile tecnica, Fabio Devia allenatore di base ed istruttore, Roberto Dorindo istruttore e Cristina Fresco istruttrice. Inoltre, novità di quest’anno, diversi ragazzi dell’Under 18 e Under 16 hanno dato un prezioso aiuto come aiuto: Salman Noumeri, Andrea Lila, Luca Leuzzi, Davide Donadio, Lorenzo Mola e negli ultimi tre giorni anche Tommaso Barbaria e Tommaso Merello direttamente dal Campus Piemonte Moncalieri.

Tre i campi da basket, due all’aperto e quello nel palazzetto, curato dalla Polisportiva Calizzano, dove sono stati suddivisi i ragazzi nei tre gruppi di allenamento denominati: Nba, Euroleague e Serie A.

Oltre al basket ci sono state le serate a tema come la caccia al tesoro, la proiezione del film, diverse gare serali, il falò, il giro del paese con soste al bar e in pizzeria. Sono stati quaranta i chilogrammi di pasta consumati dai presenti, senza dimenticare le altre prelibatezze, e venti le ore di allenamento e di tornei disputati. Al termine delle cinque giornate ci sono stati i premi dei tornei e delle gare ma soprattutto la proiezione del video finale che ha commosso molti.

“Per il decimo anno consecutivo la Pallacanestro Alassio organizza due camp, il prossimo sarà dall’1 al 5 settembre – spiegano i dirigenti della società -. Tra i due camp ci sono le partitelle estive e, per chi lo vorrà, gli allenamenti individuali ad Alassio. L’obiettivo resta sempre quello di permettere a tutti di giocare a basket. Ringraziamo tutti i partecipanti al camp per la fiducia accordataci, le cuoche, gli istruttori e soprattutto i ragazzi che sono venuti a darci una mano, sono stati bravissimi”.