Palio Storico di Albenga, Tomatis: “Successo straordinario sia per le presenze che per la sicurezza”

Albenga. “Il Palio Storico di Albenga è stato uno straordinario successo ottenuto grazie alla stretta collaborazione tra l’amministrazione comunale, gli uffici, l’Associazione Palio e tutti coloro che si sono prodigati per la realizzazione di questo importante evento”. Così il sindaco della città delle Torri, Riccardo Tomatis, il giorno dopo la conclusione dell’edizione 2019 della manifestazione ingauna.

“Siamo molto soddisfatti per il successo della decima edizione del Palio, sia in termini di presenze, che sono state numerosissime per tutte le serate, sia in termini di sicurezza. È raro trovare un evento di queste dimensioni che si svolga in una maniera così sicura ed organizzata capillarmente. Tutto questo è possibile grazie allo spirito di chi partecipa all’evento e grazie a tutti quelli che hanno vigilato cioè le forze dell’ordine, il volontariato, il Coc con assessori e consiglieri che lo hanno gestito.”

Conclude il sindaco: “Abbiamo svolto un grande lavoro che, forse, troppo spesso viene dato per scontato. Grazie al grande impegno dell’amministrazione e di tutti i soggetti coinvolti in questi anni il Palio è migliorato e cresciuto attirando sempre più persone e famiglie nella nostra bella Città e così continueremo nei prossimi anni”.

Il vicesindaco Alberto Passino (che in queste serate è stato impegnato nel Coc della protezione civile) sottolinea: “Voglio ringraziare i volontari di protezione civile, anche quelli di paesi limitrofi, i volontari delle associazioni di forze d’arma, la polizia municipale, i carabinieri, la sicurezza, la croce bianca e il 118 per l’impegno profuso in queste quattro serate. La decima edizione del Palio si è svolta senza particolari criticità e tutto è andato per il meglio”.

“Un ringraziamento vorrei farlo anche alla Sat che si sta occupando in queste ore delle operazioni di pulizia del centro storico e delle vie interessate dall’evento. Naturalmente nelle prossime ore si provvederà a smontare gli allestimenti permettendo agli operatori di intervenire in maniera più capillare nella pulizia di ogni zona.”

Il consigliere Mirco Secco, presente al Coc in queste giornate, afferma: “Per me è stata la prima volta e mi ha fatto piacere affiancare Alberto Passino. Voglio ringraziare tutti coloro che hanno prestato il loro lavoro affinché questa manifestazione potesse svolgersi in sicurezza. Per me è stata senza dubbio una esperienza formativa che sono molto contento di aver fatto.”