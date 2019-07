Sassello. C’è anche un’azienda savonese tra i progetti premiati alla selezione regionale del premio OscarGreen 2019, il concorso promosso da Coldiretti Giovani Impresa.

Giunto alla 13ma edizione, l’OscarGreen è il premio che punta a valorizzare il lavoro di tanti giovani che hanno scelto per il proprio futuro l’agricoltura e la pesca, e che mostra come, a livello nazionale, il ritorno alla terra e al mare sia ormai un dato di fatto, soprattutto tra i ragazzi che non vogliono abbandonare il proprio territorio ma salvaguardarlo, valorizzarlo e farlo conoscere al resto del mondo. I risultati sono stati svelati alla presenza del presidente di Coldiretti Liguria Gianluca Boeri, del delegato regionale di Coldiretti Giovani Impresa Davide Busca, del delegato confederale Bruno Rivarossa e di tutta la dirigenza.

“Quella presentata dai giovani liguri – affermano il presidente di Coldiretti Liguria Gianluca Boeri e il delegato confederale Bruno Rivarossa – è un’agricoltura con una forte inclinazione all’innovazione e al senso di ‘riscatto’, che porta i ragazzi a non abbandonare la propria terra e il proprio mare e impegnarsi per la sua piena valorizzazione e salvaguardia. Troppo spesso si trascura il potenziale impatto innovativo dei giovani sulle imprese, ma bisogna prendere atto, anche vedendo i progetti presentati a concorso, che un giovane è per natura più predisposto ad intraprendere vie nuove, a sperimentare nuovi approcci, specializzazioni e mercati, perché meno condizionato dal passato, mediamente più istruito, calato nella contemporaneità e nelle opportunità che può cogliere per cambiare e ‘smarcarsi’ dai sentieri consolidati. Tutti i progetti presentati quest’anno mostrano le potenzialità del territorio ligure e l’Oscargreen è sempre una vetrina importante, non solo per l’azienda che partecipa ma per l’intero settore agricolo della nostra regione”.

“L’agricoltura e la pesca – afferma il delegato dei Giovani Regionale Davide Busca – sono delle grandi opportunità per i giovani, sia in termini economici che di soddisfazione personale e le idee presentate a concorso dimostrano concretamente la presenza e l’entusiasmo del nuovo tessuto imprenditoriale che si impegna per realizzare progetti con una buona dose di inventiva e di creatività.”

Per la categoria “Fare rete” il vincitore di quest’anno è Giorgio Masio del Birrificio agricolo Altavia di Sassello, che con due soci, ha deciso di aprire un birrificio agricolo e rilanciare, assieme ad esso, l’entroterra savonese. Hanno cominciato recuperando un castagneto, stalle e terreni abbandonati, e iniziato a coltivare gli ingredienti per le birre, orzo in primis, ma anche luppolo, coltivazione che trovava nella loro provincia un terreno adatto. Sia il nome del birrificio sia il nome delle birre più famose dei ragazzi sono stati scelti per rimarcare il legame con il territorio e l’intenzione di collaborare con altre realtà locali, che contrastano lo spopolamento dell’entroterra e che vogliono valorizzare al meglio le produzioni tipiche.