Orco Feglino, rocciatore soccorso sul bric Pianarella

Orco Feglino. Soccorritori mobilitati questa mattina per un rocciatore ferito al Bric Pianarella, parete che si trova ad Orco Feglino. L’allarme è scattato intorno alle 9 quando il compagno di arrampicata del ferito ha chiesto aiuto.

Si sono mobilitati i vigili del fuoco ed il soccorso alpino da terra, ma poi è intervenuto anche l’elicottero Drago per semplificare l’individuazione dei climber ed il recupero.

Secondo le prime informazioni, il rocciatore non sarebbe in gravi condizioni e, una volta recuperato, dovrebbe essere accompagnato all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure per gli accertamenti e le cure del caso.