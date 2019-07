Savona. “Di fronte all’ennesimo femminicidio, ad un fatto di così brutale violenza, le parole non sono sufficienti”. E’ il commento di Franco Vazio, deputato del Pd e vicepresidente della Commissione Giustizia, dopo l’omicidio di Deborah Ballesio da parte dell’ex marito Domenico Massari.

“Cosa devono ancora subire le donne e i loro figli per risvegliare la dignità di una società così violenta? – si chiede il deputato – Avremo purtroppo tempo e modo di capire se in questo caso si poteva fare di più e di meglio, potremo riflettere anche sulle ragioni di tanta inaudita violenza. Le leggi esistono, con pene severissime e con misure di cautela e di prevenzione assai importanti: ci ho lavorato, le ho volute e ho concorso ad approvarle. Quello che manca, accanto a maggiori sforzi e finanziamenti per aiutare chi è in difficoltà, forse è però la convinzione che accanto alla sofferenza e alla morte di tante donne e di tanti figli esiste un deficit e una sconfitta culturale antica e propria degli uomini”.

“In amore non si deve affermare un primato – prosegue – se la donna sceglie di ‘lasciare’ o di ‘non volere essere amata’ non deve essere punita; anche solo con parole, gesti o deboli atti ritorsivi. Dobbiamo insegnare ai nostri figli, fin da quando nascono, che essere violenti a parole e con i gesti non ci fa essere più forti, ma ci avvia solo ad una società ricca di sofferenza e di soprusi dove vivere è terribile. Quando comprenderemo queste elementari regole di vita avremo nello stesso tempo imparato che amare significa rispetto e che l’amore mai può prevedere violenza di nessun tipo”.