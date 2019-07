Savona. “Ennesimo femminicidio per mano armata di un folle giá condannato per reati contro la donna che adesso è riuscito ad uccidere. Un femminicidio avvenuto sotto gli occhi di tutti, questa volta a Savona in un posto pubblico affollato. Dov’ è la sicurezza tanto sbandierata dalla Lega e da Salvini?”. Così Raffaella Paita, parlamentare del Pd.

“Come puó un uomo condannato girare con un’arma? Dov’era lo Stato? E come si puó ancora credere che il decreto sicurezza renderà più sicure le nostre case quando sono in atto norme che permetteranno invece il possesso più facile di armi”.

“Ce lo raccontano i fatti di ieri – continua la parlamentare dem – ma anche i dati terribili sul femminicidio diffusi qualche giorno fa da Eures. La maggior parte delle donne viene uccisa con armi da fuoco per mano dei propri ex. La sicurezza è anche questo. Invito il ministro degli interni Salvini e il sottosegretario Spadafora a prendere davvero sul serio il problema. Le donne non possono più aspettare” conclude.