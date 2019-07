Omegna, tutti i Cadetti della Canottieri Sabazia a medaglia

Savona. Una rappresentativa di 11 atleti della Canottieri Sabazia ha partecipato ieri, domenica 30 giugno, ad Omegna, alle gare legate al campionato regionale metri 500 Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia più Canoa Giovani.

Nella giornata, a brillare sono stati i Cadetti A e B della società savonese, tutti tornati a casa almeno con una medaglia, dopo essersi messi particolarmente in evidenza sui 2.000 metri e sui 200 metri. Prezioso il bronzo nel K4, ad opera dei ragazzi Simone Delfino, Edoardo Razzoli, Filippo Ferrara e Davide Mitro.

Ricco il medagliere complessivo della Canottieri Sabazia: 5 ori, 1 argento, 2 bronzi.

Il prossimo impegno è in programma dal 5 al 7 luglio alla gara internazionale velocità per club che si terrà ad Auronzo di Cadore, dove si prevedono quali avversarie agguerrite compagini straniere. Una settimana di duro impegno per i tecnici Laura Bentivoglio ed Emanuel Cabib, in vista della trasferta.

Di seguito i piazzamenti sul podio conseguiti dagli atleti savonesi.

K2, 2000 metri, Cadetti A maschile:

oro per Michael Battaglia e Filippo Spezialetti

K1, 2000 metri, Cadetti B maschile:

bronzo per Pietro Frumento

K2, 200 metri, Cadetti A maschile:

oro per Michael Battaglia e Filippo Spezialetti

K1, 200 metri, Cadetti B maschile:

oro per Pietro Frumento

K4, 500 metri, Ragazzi maschile:

bronzo per Simone Delfino, Edoardo Razzoli, Filippo Ferrara e Davide Mitro

K2, 200 metri, Cadetti B maschile:

oro per Edoardo Ramagli e Pietro Frumento

K1, 200 metri, Cadetti A maschile:

argento per Filippo Spezialetti

K1, 200 metri, Cadetti A maschile:

oro per Michael Battaglia

Nella foto sopra: il gruppo savonese in trasferta ad Omegna

Battaglia alla premiazione del K1 Cadetti A

Ramagli e Frumento alla premiazione del K2 Cadetti B