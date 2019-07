Oltre 17 mila Tourist Card attivate nel savonese. Fiaip: “Basta parlare di crisi del turismo in piena stagione estiva”

Provincia. Mentre c’è chi parla di “turismo in crisi in piena stagione estiva”, arriva l’intervento in “positivo” da parte della Federazione degli Agenti Immobiliari Professionali a margine della convocazione del Comitato di Coordinamento per il Turismo avvenuta ieri martedì 23 luglio presso la Camera di Commercio Riviere di Liguria di Savona, nel corso del quale è stato fatto un bilancio delle attività realizzate, dalla Tourist Card all’andamento delle campagne di promozione turistica. Nel corso della stagione sono state attivate un totale di 17.855 tessere, nei nove Comuni della riviera che hanno aderito (Alassio, Albenga, Borghetto Santo Spirito, Finale Ligure, Loano, Pietra Ligure, Toirano, Tovo San Giacomo, Varazze).

“Buono il risultato raggiunto, in particolare per i Comuni di Finale Ligure e Loano che si sono distinti per aver totalizzato il maggior numero di Tourist Card attivate – è intervenuto ieri il presidente provinciale Fiaip, Fabio Becchi – Si è constatato però un certo divario tra le Card attivate e quelle consegnate alle strutture, per questo credo sia necessario migliorare e semplificare l’attivazione della tessera ai turisti”.

Finale Ligure e Loano, inoltre, hanno registrato risultati importanti anche per la lotta all’abusivismo: “Infatti, sono stati in tanti nel finalese ad adottare le misure necessarie e numerosi privati si sono messi in regola”.

Inoltre il presidente Fiaip nel corso dell’incontro in Camera di Commercio ha rinnovato l’invito ai rappresentanti degli enti locali per continuare la guerra contro l’abusivismo ricordando che dal primo agosto prossimo sarà attivo il codice Citra. “Si tratta di un’iniziativa della Regione Liguria messa in campo dall’assessore Gianni Berrino che renderà il codice identificativo turistico regionale per gli appartamenti ammobiliati ad uso turistico, obbligatorio. Il Citra dovrà essere pubblicato, a cura dei locatori degli appartamenti ammobiliati ad uso turistico, nelle iniziative di pubblicità, promozione e commercializzazione dell’offerta, effettuate direttamente o indirettamente attraverso qualsiasi forma di intermediazione. Un modo efficace per aiutare enti pubblici a trovare il sommerso delle case non registrate”.

Invece di piangere il calo delle presenze turistiche legate ai recenti “sfortunati” fenomeni, dal crollo del ponte Morandi al maltempo, dalle mareggiate che hanno danneggiato parte del litorale all’annullamento del concerto di Jovanotti ad Albenga, è giunto il momento di guardare ai dati positivi. “In questo primo resoconto sulla Tourist Card abbiamo raccolto un po’ di frutti – interviene Federica Saba, delegata Fiaip Savona al turismo – Sono soddisfatta dell’incontro dove ancora una volta la Camera di Commercio, le associazioni di categoria e i Comuni hanno confermato la volontà di promuovere al meglio il territorio. Insieme, infatti, siamo determinati a dare maggiore slancio alla Tourist Card che ha avuto un grande successo”.

E dalla delegata al turismo uno sguardo in positivo: “Non è vero che la Liguria si contraddistingue per la poca accoglienza e la scarsa voglia di collaborare. E non è vero che il flusso di turisti è in calo. Nel nostro tavolo di lavoro l’obiettivo condiviso è andare avanti per il bene del nostro territorio, lasciando per una volta da parte i mugugni, e per far sì che questa volontà diventi contagiosa. Dobbiamo proporre quello che siamo, non quello che non diamo. Scopriamo quindi insieme le potenzialità della Tourist Card, con le numerose agevolazioni ai turisti, le potenzialità del nostro mare e della nostra meravigliosa terra.