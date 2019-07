Notte Bianca di Pietra Ligure, De Vincenzi: “Grande festa per tutta la città e grande impegno del Comune per la sicurezza”

Pietra Ligure. Torna domani sera la “Notte Bianca” di Pietra Ligure, quest’anno dedicata alle canzoni che, tra la fine degli anni novanta e gli inizi del duemila, hanno scalato le hit parade e hanno fatto da colonna sonora alle nostre estati.

A partire dalle 18 ritmo, enogastronomia, shopping, luci e spettacolo saranno gli ingredienti di una serata e di una notte speciale sotto il cielo di Pietra Ligure. Il centro storico sarà costellato da concerti live performance e dj set, i negozi offriranno l’occasione di uno shopping notturno e i bar e i ristoranti daranno il meglio di sé proponendo speciali degustazioni enogastronomiche, il tutto sulle note di Ligabue, degli 883, dei Luna Pop, riproposti da prestigiose cover band.

Spiega il sindaco Luigi De Vincenzi: “Una grande festa all’insegna della musica e del divertimento, pensata per valorizzare e promuovere la nostra città e le sue attività produttive e animata da un grande spirito di collaborazione fra l’associazione ‘Facciamo Centro’, organizzatrice della ‘Notte Bianca Summer Voice’ e l’amministrazione comunale. Una festa che più di ogni altra sa coinvolgere esercenti e commercianti e mettere insieme ristoratori e titolari di attività produttive per dar vita ad un evento unico che ha sempre un grande richiamo”.

“Una sfida per l’associazione ‘Facciamo Centro’, che da subito ringrazio per il grande sforzo organizzativo, e per il Comune impegnato a garantire la sicurezza della manifestazione, in un ‘dietro le quinte’ di grande lavoro. Agli uffici comunali, alla protezione civile, alle forze dell’ordine, alla polizia municipale, alle pubbliche assistenze e a tutti coloro che, volontari e non, dedicheranno la loro serata affinché tutti si possano divertire serenamente, vanno i miei ringraziamenti per il grande impegno messo in campo per garantire lo svolgimento ottimale e in piena sicurezza, per i nostri cittadini e per i turisti, dell’intero evento. E a tutti, buona Notte Bianca Summer Voice”.