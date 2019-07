Noli. Nello spirito del Green Surf Festival, che ha portato a Noli surfisti, ambientalisti e amanti del mare provenienti da tutto il mondo, uniti da un obiettivo comune, ovvero la salvaguardia degli oceani e la lotta alla plastica, con i Green Kids Days si riparte, ma dai più piccoli, con, due giorni – 19 e 20 luglio – dedicati ai ragazzi.

L’iniziativa, organizzata dalla Polisportiva Nolese Outdoor in collaborazione con SUP Activity Noli e Ceramiche Herisson, è patrocinata dal Comune di Noli.

“Con Green Kids Days – dice Marina Gambetta, presidente della sezione Outdoor della Polisportiva Nolese – vogliamo coinvolgere i ragazzi nella protezione dell’ambiente, soprattutto marino, attraverso varie attività legate al mare, perché facciano esperienza del rapporto speciale con la natura”.

Nel 2018 il simbolo dei Green Kids Days è stata una grande scultura a forma di onda marina creata montando, su una struttura di ferro, circa 800 bottiglie di plastica: l’onda che non vorremmo mai cavalcare. Quest’anno la ceramista Nadia Allario, con l’aiuto di tanti giovani collaboratori, ripristineranno “La Perla degli Abissi”, il fondale-murales nel sottopasso dalla Spiaggia dei Pescatori, con tanti nuovi pesci di ceramica colorati.

Tutte le attività previste sono gratuite.

Il programma:

19 luglio 2019

ore 10.00 – 12.30 Battesimo del SUP. Che emozione scoprire il mare visto da “in piedi” su una tavola… Dai bimbi!! Impariamo a pagaiare, divertendoci…

ore 16.30 Escursione SUP guidata a Nemo’s Garden. Lo conosce l’Orto di Nemo? No…Si? Beh, sicuramente per tutti sarà l’occasione per scoprire un mondo sommerso che vuole bene all’ambiente. E poi? Snorkeling…un acquario in mare…