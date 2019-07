Noleggio barche a motore in Liguria

La Liguria è una terra bellissima, le sue coste, il mare azzurro, i panorami e gli scorci che meritano una visita sono tantissimi.

Come vivere meglio questo territorio unico?

Una visita in barca potrebbe essere proprio la scelta adatta a te.

Le Cinque Terre con le loro sfumature, i loro colori e profumi, rappresentano un luogo incantato in cui organizzare alla perfezione un tragitto in barca a vela. Il noleggio barche a motore Liguria, infatti, permette di scoprire meglio i posti e fermarsi in quelli più caratteristici osservandoli da un’altra prospettiva.

Se davvero sei interessato ad avere la vacanza in Liguria che hai sempre voluto leggi i nostri migliori consigli e suggerimenti e parti all’avventura!

Come scegliere la barca a vela in Liguria

La scelta di una barca a vela per la tua vacanza in Liguria non è così semplice e ci sono alcuni consigli e suggerimenti che ti potrebbero aiutare. Se stai organizzando la tua vacanza estiva in Liguria è importante scegliere con molta cura la barca a vela e la compagnia a cui ti affidi.

La regola é quella di selezionare solamente aziende professionali che ti possano dare ogni tipo di sicurezza e garanzia durante il tuo viaggio in barca. Un altro aspetto importante riguarda la tipologia di barca, meglio una barca con il motore che risulta più affidabile ed agevole in tutte le condizioni di mare.

Cosa aspettarti dalla vacanza in barca a vela in Liguria

I pregi di vivere la Liguria in barca a vela sono davvero tantissimi.

Il primo riguarda la prospettiva di questa incantevole terra che solamente dalla barca a vela potrai avere. Il Golfo dei Poeti, incastonato tra cielo e mare e amato da poeti come Montale, Byron, Petrarca e Shelley si presenta sotto tutta un’altra visuale quando lo stai guardando da una barca in mezzo al mare.

Tra le altre mete dotate di un valore e una bellezza unici e strepitosi quando le guardi dalla barca a vela ci sono le località di Riomaggiore, Manarola, Vernazza, Corniglia e Monterosso. In questo luogo si potranno organizzare alcune soste piacevoli per godere della deliziosa cucina ligure mentre lo sguardo si perde tra i filari infiniti di vigneti.

Uscito da questa zona le attrattive più belle sono le isole del Tino, il Tinetto e la Palmaria. Anche qui oltre la vista stupenda hai l’occasione di visitare paesini pittoreschi. Il secondo pregio della tua vacanza in Liguria in barca a vela è il fatto che puoi cogliere il momento per catapultarti in un mondo bello e sconosciuto in cui sei al cospetto di paesaggi mozzafiato mai visti prima.

La barca a vela ti consente di fermarti a riflettere, staccarti dalle ansie che vivi nel quotidiano e tornare a prendere una sana boccata d’aria. Il terzo vantaggio di scegliere il noleggio di barche a motore Liguria è quello di avere a disposizione uno skipper esperto che conosce benissimo il territorio e ti può portare a fare viaggi suggestivi tra le mete più belle di tutta la Liguria.

Il quarto pregio di questa idea di vacanza è la libertà in tutti i sensi. Qui non sei costretto a fare qualcosa per forza. Puoi fare snorkeling e ammirare le specie di pesci colorate della zona, puoi nuotare, leggere, prendere il sole ed ammirare il panorama che si perde a vista d’occhio.

Quando vai a visitare la Liguria in barca a vela prepari l’itinerario ma nulla poi ti vieta ti cambiarlo insieme al tuo skipper se ci sono paesaggi che vuoi scoprire meglio!