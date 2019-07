Nicolò Vaccarezza compie il grande salto: dalla Baia Alassio alla Sampdoria

Alassio. Il sito della Lega Serie A rende noto l’acquisto da parte della Sampdoria di Nicolò Vaccarezza. Il portiere alassino approda in blucerchiato a titolo definitivo dallo Spezia e sarà aggregato all’Under 17.

Nato il 10 gennaio 2003, Nicolò è cresciuto nella Baia Alassio e due anni fa era passato allo Spezia.

“Siamo molto orgogliosi e felici per il ragazzo che sta mostrando tutto il suo valore e gli auguriamo il meglio per il suo futuro, di continuare così, e lavorando come sta facendo per arrivare lì dove merita. Tutta la Baia fa gli auguri più sinceri per questa nuova avventura e di arrivare più in alto possibile. Forza Nicolò, tutta la Baia Alassio e la città fanno il tifo per te”.