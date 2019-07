Vado Ligure. Niccolò Piu, negli uffici del “Ferruccio Chittolina“, ha firmato per il Vado in vista della stagione agonistica 2019/20.

Il giovane attaccante (classe 2000) aveva già indossato la maglia del Vado nel periodo in cui giocava nel settore giovanile, giocando, in seguito, nelle giovanili di Genoa e Torino, per poi approdare in Serie D con il Finale (stagione 2017/18) e il Como (stagione 2018/19).

L’Albenga ha ufficializzato l’arrivo in panchina di Matteo Solari e dei sei giocatori di cui avevamo già dato notizia negli articoli precedenti di calciomercato: Bambino, Boveri, Di Pietro, Figone, Olivieri e Scalia.

Il Pietra Ligure comunica di aver raggiunto l’accordo per la prossima stagione con i seguenti giocatori “under” , a partire dai confermati Angirillo, Ballone, D’Aprile, Gaglioti, Patrone, Rimassa, Shani, e per finire con l’arrivo di Capello e D’Arcangelo (dalla Sanremese) e Murru (dalla Loanesi).

Il Bragno ha rinforzato il reparto difensivo con l’arrivo di Lorenzo Scerra (ex Veloce e Ventimiglia).

La Veloce riparte dalla riconferma di Bruzzone, Cerone, Colombino, Fanelli, Murialdo e Tiola.

Luca Scala (classe ’98) è il nuovo portiere del Celle Ligure, dopo aver giocato, nelle ultime due stagioni con Little Club e Rivarolese.

La Santa Cecilia completa il reparto portieri prendendo l’ex Varazze, Alessio Ottonello (classe ’99).