Nella sede di Assoutenti la riunione del direttivo del Coordinamento Ligure dei Consumatori ed Utenti

Savona. Si è riunito ieri, presso la sede di Assoutenti Savona, il direttivo del C.L.C.U. savonese (Coordinamento Ligure dei Consumatori ed Utenti), che comprende tutte le Associazioni dei Consumatori ed Utenti riconosciute a livello nazionale ed operanti nella provincia di Savona.

“Il C.L.C.U, – hanno spiegato, – è un esempio a livello regionale di cooperazione e di attività congiunte tra le varie associazioni che, pure nella loro diversa e specifica attività di tutela dei cittadini residenti e dei turisti ospiti della nostra Riviera, trovano occasione di procedere con impegno e determinazione sui temi di maggiore interesse per i cittadini”.

Il direttivo pro-tempore è così composto: presidente Gian Luigi Taboga di Assoutenti; vicepresidente Marco Perlo di Codacons; segretaria Tiziana Massetti di Casa del Consumatore.

“Vari, – hanno proseguito, – sono stati gli argomenti trattati nel corso della riunione, anche in vista della preparazione del prossimo Meeting del C.L.C.U. che si terrà in primavera proprio in Liguria( speriamo in provincia di Savona) con la partecipazione di tutte le Associazioni dei Consumatori e Utenti a livello nazionale”.

“Fra tutti i temi trattati è stata data la maggiore attenzione alle problematiche riscontrate durante la stagione turistica quali il rispetto e l’elaborazione delle ‘carte di qualità dei servizi pubblici’, la gestione corretta delle case di cura e di riposo, il sistema della mobilità e dei trasporti sia su ferro che quelli automobilistici, al frastagliato e discutibile settore dell’acqua e della depurazione ed alle problematiche relative alla raccolta dei rifiuti”.

“L’esito della riunione e stato la creazione di alcuni gruppi di lavoro per approfondire ed affrontare temi contingenti nella nostra provincia, in seno ai quali saranno individuate alcune attività prioritarie che porrà in essere il CLCU –Savona”.

“Per ognuno di essi sono stati designati i rispettivi referenti ai quali viene dato mandato di rappresentanza: per acqua, depurazione, trasporti e raccolta rifiuti Gian Luigi Taboga di Assoutenti; per sanità, case di cura e di riposo e strutture per indigenti Marco Perlo del Codacons; per tutto il settore del turismo, compresa la problematica della tassa di soggiorno, Tiziana Massetti della Casa del Consumatore”, hanno concluso.