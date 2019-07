Loano. Music, drink and food: ritornano anche quest’estate gli apericena in terrazza de “Il Ristorante YCML” di Marina di Loano.

Dopo lo straordinario successo ottenuto nelle precedenti edizioni, anche quest’anno l’happy-hour più glamour della provincia di Savona troverà spazio nello splendido scenario della terrazza de “Il Ristorante YCML”, che offre una meravigliosa vista sul mare, sulla città e su Marina di Loano.

Qui tutti i venerdì d’estate ci si potrà rilassare e salutare l’arrivo del fine settimana gustando gli ottimi piatti preparati dallo staff de “Il Ristorante YCML” di Marina di Loano e ascoltando la fantastica musica del resident-dj Rudy Mas e degli amici che, ogni settimana, verranno a trovarlo.

Il prossimo appuntamento è in programma venerdì 12 luglio a partire dalle 20. Ad accogliere gli ospiti saranno Dj Rudy Mas e, direttamente da Londra, Matteo Ricordo: abbinando mixer e percussioni, i due musicisti sapranno creare la giusta atmosfera con cui iniziare il fine settimana.

Venerdì 16 luglio spazio a camicie a tema floreale e collane di fiori: la terrazza de “Il Ristorante YCML” si trasformerà in una isola hawaiana grazie a “Aloha Party”. Fondamentale il dress code con total look hawaiano per calarsi al massimo “nella parte” e gustare ancora meglio il menu hawaiano a buffet.

L’ingresso a “Happy Hour sul mare” ha un costo di 25 euro e comprende una consumazione (la seconda consumazione ha un costo di 10 euro). E’ gradita la prenotazione ai numeri 366.904.0005 o 019.669264 o via mail all’indirizzo silvia.rosso@marinadiloano.it. In occasione della serata sarà possibile parcheggiare gratuitamente all’interno di Marina di Loano.

Il bar dello Yacht Club di Marina di Loano è aperto al pubblico da martedì a domenica dalle 8 alle 24 e il lunedì dalle 8 alle 12. Il ristorante YCML è aperto dal martedì alla domenica dalle 12.30 alle 14.30 e dalle 19.30 alle 22.30. Tutte le mattine, da lunedì a domenica, è possibile fare colazione con un ricco buffet continentale; da martedì a domenica, inoltre, deliziosi aperitivi ogni sera.

Scopri tutti gli altri eventi sul sito www.marinadiloano.it/eventi e sulla pagina Facebook di Marina di Loano. Per informazioni è possibile contattare il numero 019.6789660 o inviare una mail all’indirizzo silvia.rosso@marinadiloano.it.