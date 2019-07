Murialdo. Questa mattina Giacomo Pronzalino, sindaco di Murialdo, ha fatto visita a nonna Maria, che domani, lunedì 29 luglio, compirà 109 anni.

Insieme a lui c’erano il vice sindaco Fabrizio Torello e l’assessore Arianna Ivaldo.

Foto 2 di 2



Ultima di sette fratelli, da bambina adorava cantare, purtroppo però la tecnologia non era all’avanguardia e le dispiace non avere riproduzioni della sua voce, come di non aver potuto proseguire negli studi visto che si sentiva molto portata per l’aritmetica. Nata in località Cà drà via, nel Comune di Millesimo, è diventata murialdese solo dopo il matrimonio con Biagio Timo.

Una vita in campagna, segnata dal duro lavoro e dall’impegno costante per la sua famiglia quella di nonna Maria. Due figli, Rino e Nella, tre nipoti e sei pronipoti, tutti maschi, che sono la sua immensa gioia. Nonna Maria vive a casa curata e accudita dai suoi figli.