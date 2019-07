Morte del carabiniere Mario Cerciello Rega, nelle spiagge di Loano Tricolore a mezz’asta in segno di cordoglio

Loano. L’Associazione Bagni Marini di Loano ha reso omaggio, nel giorno delle esequie, al vice brigadiere dei carabinieri Mario Cerciello Rega, assassinato a Roma nella notte fra il 25 e 26 luglio scorso.

Oggi in tutti gli stabilimenti balneari della città il Tricolore sventola a mezz’asta: “Non avremmo mai voluto prendere questa decisione, non avremmo mai voluto leggere una notizia simile, ma di fronte alla morte di un servitore dello Stato, ci è sembrato il minimo”, dice il presidente Marco Zappa.

Il capogruppo di Forza Italia in Regione ed ex sindaco di Loano, Angelo Vaccarezza, aggiunge: “Grazie Marco, grazie a tutti, grazie a coloro che non dimenticano il sacrificio fatto da un ragazzo che aveva tutta la vita davanti, e l’ha persa, per noi”.