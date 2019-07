Varazze. Alla presenza delle massime autorità cittadine, tra cui il sindaco Alessandro Bozzano, l’assessore alla Cultura Mariangela Calcagno e il capo della Polizia Urbana Mauro Vercesi, sabato 13 luglio 2019, alle ore 18:30, nella chiesa del Convento di San Domenico di Varazze, si sono svolti i festeggiamenti in onore del Beato Jacopo da Varagine, compatrono della città insieme a Santa Caterina da Siena.

La S. Messa solenne è stata celebrata da Mons. Lorenzo Piretto O.P., Vescovo di Smirne (Turchia), nella sua seconda visita alla Comunità Domenicana di Varazze, coadiuvato dal capitolo dei Padri Domenicani (priore Padre Daniele Mazzoleni), il quale si è soffermato sulla figura e l’opera svolta dall’insigne Arcivescovo di Genova, letterato (sua la celeberrima Leggenda Aurea, il libro più letto, dopo la Bibbia, nel Medio Evo), costruttore di pace nella Superba dilaniata da lotte intestine, e faro di illuminata saggezza per l’Occidente Cristiano.

La cerimonia, alla quale hanno partecipato le Confraternite cittadine, guidate da quella di San Bartolomeo, e le Associazioni culturali e di impegno sociale, tra cui San Donato e U Campanin Russu, è stata seguita da un considerevole numero di fedeli cittadini e ospiti della colonia turistica, in un clima di composta e attenta devozione, cui ha fatto seguito, come da tradizione, un signorile rinfresco curato dalle solerti Terziarie di San Domenico, preziose “api operaie” di indubbia capacità.

Mons. Lorenzo Piretto, che opera come Vescovo in una piccola e non facile enclave cristiana di Smirne, è stato particolarmente festeggiato dai varazzini in questa sua seconda gradita visita, con l’auspicio di ulteriori appuntamenti futuri nella Varagine di Jacopo.

(Testo e foto di Mario Traversi)