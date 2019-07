Mondiali: Linda Cerruti sesta nei preliminari del tecnico

Savona. La doppia capriola all’indietro di Linda Cerruti sul tappeto azzurro della pedana, con alle spalle la maxi grafica dinamica della bandiera dell’Italia, apre il campionato mondiale del nuoto sincronizzato al Yeomju Gymnasium di Gwangju.

Mentre gli “oooh” del pubblico scandiscono le acrobazie a secco della 25enne savonese, ancora si sente il brusio dei corridoi pieni di funzionari, operai e volontari intenti a sistemare gli ultimi, e tanti, dettagli.

La confusione si mescola all’irreprensibile ordine e perfino stupore e tifo contenuti delle scolaresche presenti sugli spalti: primo anello tinto di divise scure, quasi nere, secondo di azzurre più brillante. L’arancione dei seggiolini vuoti completa un mosaico che rende colorate e telegeniche le immagini in mondovisione.

Linda Cerruti scivola nell’acqua con eleganza, malgrado perda leggermente l’appoggio della mano senza che nessuno se ne accorga. Le prime note di Insomnia di Alexey Arkhipovskiy ne accompagnano la coreografia di Gana Maximova quando è già in acqua. Le corde pizzicate della chitarra ne evidenziano lo sguardo allungato dal trucco. Il battere dei tamburi la spingono più su con torsioni che sembrano lunghi abbracci. Gli schizzi tracciati dalle punte dei piedi disegnano armonie e le dita delle mani aperte ed arricciate imprecano e raccolgono.

La prestazione di 2’23″1 è valutata meglio dal punto di vista artistico (26.9 punti), che per l’esecuzione generale (26.5); gli elementi a 34.4093 sommano il sesto punteggio generale da 87.8093 “in difetto rispetto alla prestazione”, secondo il Ct Patrizia Giallombardo. “Linda ha nuotato un buon esercizio, rompendo il ghiaccio e gestendo la tensione del debutto. Il punteggio mi sembra basso, soprattutto per quanto riguarda l’esecuzione che tiene conto dei contorni, dell’aspetto generale. Cercheremo di interpretare meglio il criterio di giudizio nei prossimi turni“.

Certa di poter migliorare anche l’azzurra, 14 volte medagliata agli Europei e vicecampionessa continentale del libero. “Per me il singolo tecnico è da sempre la gara più difficile. Mi trasmette agitazione, ma è andata abbastanza bene. In allenamento ho eseguito meglio l’esercizio quindi so dove e come migliorare. Ci sono punti in cui posso allungarmi molto di più e in entrata mi è scivolata una mano, quindi ho perso stabilità e non mi sono mai sentita perfettamente in equilibrio. In finale cercherò di confermare l’impressione artistica e pulire gli elementi. Sono contenta che la presentazione sia stata apprezzata dal pubblico – conclude -. È raro vedere atlete cominciare l’esercizio con musica dall’acqua ed è molto importante sfruttare i momenti di silenzio per destare una buona impressione nei movimenti in pedana. Penso di esserci riuscita”.

L’obiettivo dell’atleta tesserata Marina Militare e Rari Nantes Savona è confermare almeno il sesto posto dei Mondiali di Budapest, raggiunto scalando una posizione alla volta dopo l’ottavo posto di Barcellona 2013 e il settimo di Kazan 2015. Cerruti esordì a Shanghai 2011 a 17 anni con un settimo posto quando ancora la Fina aveva in calendario il programma olimpico (tecnico più libero e finale).

La finale è in programma sabato alle ore 19 con una classifica che modifica poco gli equilibri di due anni or sono. La campionessa mondiale russa Svetlana Kolesnichenko si conferma in testa con 94.1126 punti; nettamente avanti alla vice campionessa dal 2015, già bronzo due anni prima nella sua Barcellona, Ona Carbonbell, con 91.8259. La giapponese Yukiko Inui, distanziata meno di un decimo di punto, precede (con 91.7284 contro 90.6797) la 17enne ucraina Marta Fiedina, che ha sostituito la miss Anna Voloshyna, pluricampionessa e bronzo uscente. Poi c’è la canadese Jacqueline Simoneau, avanti di oltre un punto a Cerruti (89.1527 contro 87.8093), che ha un buon margine di vantaggio sulla greca Evangelia Platanioti (86.1571).

Alle 16 l’azzurra tornerà in vasca con Costanza Ferro per i preliminari del doppio tecnico sulle note del Concerto a Song from Humans and Machines di Michele Braga con coreografia del cittì Giallombardo.

Classifica dei preliminari del solo, routine tecnica (primi posti):

1. Svetlana Kolesnichenko (Rus) 94.1126

2. Ona Carbonell (Esp) 91.8259

3. Yukiko Inui (Jpn) 91.7284

4. Marta Fiedina (Ukr) 90.6797

5. Jacqueline Simoneau (Can) 89.1527

6. Linda Cerruti (Ita) 87.8093