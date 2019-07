Mondiali: Italia al quinto posto nei preliminari del libero combinato

Savona. L’Italia si piazza al quinto posto nei preliminari del libero combinato con 90.9 punti; ovvero un ampio margine di vantaggio sulla Grecia (88.1333) ed un consistente ritardo dalle squadre che la precedono: Russia (96.5667) avvicinata moltissimo dalla Cina (96), Ucraina (94.333) e Giappone (93).

Le vicecampionesse europee Beatrice Callegari, Linda Cerruti, Costanza Di Camillo, Gemma Galli, Enrica Piccoli, Domiziana Cavanna, Francesca Deidda, Costanza Ferro, Alessia Pezone e Federica Sala danzano sulle note di Dolphin di Luca Contini e Girolamo Deraco (due eccellenze del panorama creativo lucchese) con coreografia di Anastasia Ermakova ed ottengono 27.1 per l’esecuzione, 36.4 per l’impressione artistica e 27.4 per la difficoltà.

La finale è in programma sabato 20 luglio alle ore 19 locali, mezzogiorno italiano.

Alle stesso orario, in chiusura del programma mondiale odierno al Yeomju Gymnasium di Gwuangju, torneranno in vasca Linda Cerruti e Costanza Ferro dopo lo storico quinto posto nel tecnico. Ripartono dal sesto posto nei preliminari del libero e dalla missione quasi impossibile di scalare una posizione ai danni delle spagnole Ona Carbonell e Paula Ramirez, avanti di poco più di un punto (1.1333). Si esibiranno sulle note di Halloween Horror Scary Sounds and Music di Ultimate Horror Sound con coreografia disegnata da Patrizia Giallombardo e Anastasia Ermakova.

