Mondiali di sincro, libero del duo: sesta piazza per Linda Cerruti e Costanza Ferro

Savona. Linda Cerruti e Costanza Ferro si confermano al sesto posto mondiale nella routine libera al Yeomju Gymnasium di Gwuangju, sede dei campionati mondiali di nuoto sincronizzato, per la terza edizione iridata consecutiva.

La coppia italiana, dopo lo storico quinto posto nel tecnico, avvicina le spagnole Paula Ramirez e Ona Carbonell, ma non abbastanza. Divise da poco più di un punto dopo il primo turno, la distanza diminuisce con le iberiche valutate 91.7 contro i 91 punti netti delle azzurre.

La 25enne Cerruti e la 26enne Ferro (entrambe liguri e tesserate per Marina Militare e Rari Nantes Savona) si sono esibite sulle note di Halloween Horror Scary Sounds and Music di Ultimate Horror Sound con coreografia disegnata da Patrizia Giallombardo e Anastasia Ermakova che rappresenta la forza delle donne ed hanno ottenuto 27.3 per l’esecuzione, 36.4 per l’impressione artistica e 27.3 per la difficoltà, -0.4 per l’impressione e -0.3 per la difficoltà rispetto alle spagnole.

“Siamo contente per la prestazione – afferma Cerruti -. Il punteggio è migliorato nonostante la stanchezza e siamo riuscite a tenere l’esercizio dall’inizio alla fine con la stessa energia. Speravamo di superare la Spagna; ci siamo avvicinate, ma tutti sapevamo che sarebbe stato molto complicato scavalcare Carbonell, una grandissima atleta, la più medagliata della storia del sincro a livello mondiale”.

“I risultati registrano un avvicinamento delle squadre – continua Ferro -. Il distacco con la Spagna si è ridotto e anche in alto sembra muoversi qualcosa. Il nostro esercizio è molto bello. La prima parte ti carica grazie alla musica e ai movimenti pieni di energia. Poi nel finale aumenta la velocità ed infatti è importante arrivarci bilanciando lo sforzo. L’ultima parte della routine l’abbiamo aggiunta per aumentare la difficoltà dopo le esperienze in coppa del mondo e il parere dei giudici. Pensiamo che sia la direzione giusta per elevare ancora la nostra prestazione”.

Inarrivabili per tutte le russe Svetlana Konstantinovna Kolesnicenko (un oro olimpico, 15 mondiali ed 8 europei) e Svetlana Romashina (5 ori olimpici, 21 mondiali e 10 europei) che dominano la prova ottenendo 97.5 punti (29.3 + 38.8 + 29.4). Al secondo posto le forti cinesi Huang Xuechen e Sun Wenyan (95.7667) che rappresentano il movimento maggiormente cresciuto nelle ultime stagioni. Poi le ucraine Marta Fiedina, 17enne erede di Anna Voloshyna, e Anastasiya Savchuk, che lasciano fuori dal podio le giapponesi Yukiko Inui e Megumu Yoshida (94.1 contro 93). Intanto le francesi Charlotte e Laura Tremble festeggiano gli 88 punti raggiunti.

La classifica del libero del duo (primi posti):

1. Konstantinovna Kolesnicenko e Svetlana Romashina (Rus) 97.5

2. Huang Xuechen e Sun Wenyan (Chn) 95.7667

3. Marta Fiedina e Anastasiya Savchuk (Ukr) 94.1

4. Yukiko Inui e Megumu Yoshida (Jpn) 93

5. Ona Carbonell e Paula Ramirez (Esp) 91.7

Clicca qui per consultare i risultati completi.