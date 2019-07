Genova. Al mattino cielo sereno ovunque a parte qualche stratificazione bassa sul golfo, in dissolvimento. Nel pomeriggio aumento della nuvolosità cumuliforme sulle testate di Val Trebbia, Aveto, unitamente alla dorsale del Saccarello-Frontè sulle Alpi Liguri con qualche piovasco non escluso, in attenuazione in serata. Altrove bel tempo, ma con nubi basse in aumento in serata sulla fascia costiera tra Savona e Genova.

Correnti sud-occidentali umide interesseranno la Liguria nel fine settimana apportando un aumento della nuvolosità bassa specie domenica con forse qualche isolato piovasco. Ancora caldo intenso, quindi: il consiglio è quello di limitare le uscite nelle ore più calde della giornata specie per anziani e bambini.

Foto 2 di 2



Venti: Deboli variabili al mattino, da sud nel pomeriggio fino a moderati sui versanti padani (Marin Bianco). Mari: Quasi calmo o poco mosso.

Temperature: In lieve calo le minime, massime in lieve calo sotto costa, in aumento nelle aree interne

Costa min: 21/23°C, max: 28/30°C

Interno min: 13/18°C (fondovalle), max: 30/33°C