Liguria. La mattinata di oggi, giovedì 18 luglio, vede una diffusa copertura nuvolosa su tutto l’arco regionale, ad opera di nubi basse marittime, a causa di un richiamo umido meridionale nei bassi strati. Qualche pioggia è segnalata nell’entroterra genovese, dove la nuvolosità risulta più compatta. Le temperature minime sono comprese tra 19 e 21 gradi lungo i litorali, tra 14 e 20 gradi nelle valli interne, dove la copertura nuvolosa ha inibito le inversioni termiche notturne.

Secondo gli esperti del Centro Limet, dalla tarda mattinata si attenuerà la nuvolosità bassa lungo la costa, dove si apriranno ampie schiarite, i venti si imposteranno dai quadranti meridionali. Nell’entroterra, intanto, andrà in scena la consueta cumulogenesi pomeridiana. Rovesci e brevi temporali potranno formarsi sull’Appennino centro-orientale, specie Val Trebbia e Val d’Aveto e sulle Alpi Liguri. Viste le correnti da nord-ovest in quota, non si può escludere qualche sconfinamento attenuato su alcuni tratti della costa imperiese.

Dalla sera ritorneranno condizioni stabili, ma aumenterà nuovamente la nuvolosità marittima lungo la fascia costiera e sui monti retrostanti, senza dare luogo a fenomeni. Le temperature massime saranno pressoché stazionarie, in un contesto termico in linea con la media del periodo.

Venti meridionali moderati, mare poco mosso. Temperature stazionarie: sulla costa minime tra 17 e 22 gradi, massime tra 25 e 28 gradi con umidità in aumento; all’interno minime tra 8 e 15 gradi, massime tra 25 e 30 gradi.