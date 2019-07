Provincia. Alta pressione in graduale rinforzo sul Mediterraneo e l’Italia. Tuttavia, fino alla giornata di domenica, saranno possibili annuvolamenti locali derivati da un flusso in quota da ovest con basso rischio di fenomeni.

Secondo gli esperti del Centro Limet, per la giornata di oggi, sabato 20 luglio, al mattino sarà probabile qualche nube bassa lungo le coste e in mare aperto, in attenuazione già in tarda mattinata. Altrove bel tempo, ma con nubi cumuliformi in aumento sui rilievi. Nel pomeriggio non si esclude qualche breve rovescio o temporale sulle Alpi Liguri e sulle testate di Val Trebbia e Aveto; soleggiato o poco nuvoloso sul resto della regione. In serata attenuazione dei fenomeni e della nuvolosità nei settori interni e ritorno del sereno praticamente ovunque.

Venti deboli meridionali, rinforzi fino a moderati sui versanti padani dell’Appennino. Mare poco mosso. Temperature in lieve aumento: sulla costa minime tra 19 e 23 gradi, massime tra 26 e 29 gradi (con tasso di umidità su valori medio-alti); all’interno minime tra 10 e 17 gradi, massime tra 26 e 30 gradi.

Per domani, domenica 21 luglio, si attende il passaggio di nuvolosità medio-alta su gran parte della regione con il sole che potrebbe vedersi come dietro un vetro smerigliato. Possibile qualche nube bassa al mattino lungo le coste e locali cumuli nelle aree interne, senza pioggia.

Venti deboli meridionali, rinforzi sui versanti padani dell’Appennino nel pomeriggio. Mare generalmente poco mosso. Temperature pressochè stazionarie.