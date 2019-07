Genova. Un flusso di correnti nord-occidentali determina sulla Liguria condizioni di variabilità, ma con basso rischio di pioggia almeno fino a domenica. Lunedì probabile passaggio instabile più consistente. Ecco le previsioni per le prossime ore e i prossimi giorni secondo il centro meteo Limet.

Oggi, sabato 13 luglio, giornata nel complesso soleggiata su tutta la regione. Un po’ di nubi basse saranno presenti al mattino lungo le coste del levante, ma in allontanamento verso il mare aperto. Nel pomeriggio innocua nuvolosità cumuliforme su Alpi Liguri e Appennino centro-orientale in attenuazione in serata, per il resto soleggiato. Venti: Deboli in prevalenza settentrionali o di brezza lungo le coste nel pomeriggio. Mari: Quasi calmi o poco mossi. Temperature: Pressoché stazionarie comprese sulla costa tra 19 e 30 gradi, nell’interno tra 12 e 29.

Domani, domenica 14 luglio, mattinata nel complesso soleggiata a parte nubi nelle aree interne e sui versanti padani senza conseguenze. Nel pomeriggio rischio di qualche rovescio o temporale lungo le zone interne e sulle Alpi Liguri, asciutto e largamente soleggiato lungo le coste. Venti: Deboli in prevalenza dai quadranti meridionali. Mari: Quasi calmo o poco mosso. Temperature: Pressoché stazionarie.

Lunedì 15 luglio probabile accentuazione dell’instabilità su tutta la regione, ma la previsione risulta ancora molto incerta.