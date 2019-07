Liguria. Risveglio bagnato per il capoluogo ligure. Perdurano addensamenti costieri in estensione dal Mar Ligure, più densi al primo mattino con sgocciolii a ridosso dei rilievi del genovesato occidentale. Secondo il Limet, il Centro meteo ligure, in giornata la nuvolosità più marcata tenderà a ritirarsi nell’interno, nel complesso sulle riviere sarà soleggiato.

Il vento è ciclonico tra moderato e teso, con rinforzi da Sud-Ovest al largo verso Capo Corso. Attenzione al mare: tra mosso e molto mosso per onda da Sud-Ovest.

Temperature stazionarie le minime, in aumento le massime nelle zone interne. Minime sulla costa tra 19 e 23° C, nell’interno tra 11 e 18°. Massime sulla costa tra 26 e 29° C, nell’interno tra 25 e 31° C.