Liguria. Sul Mediterraneo permane una zona di alta pressione appena disturbata da infiltrazioni più fresche da nord-ovest. In Liguria nubi sparse con ampie schiarite e qualche rovescio nelle aree interne durante il pomeriggio. Lo affermano le previsioni del Centro Limet.

Cielo e Fenomeni: Al mattino probabili nubi basse non serrate lungo le coste in attenuazione già prima di mezzogiorno. Altrove bel tempo, ma con nubi cumuliformi in aumento sui rilievi. Nel pomeriggio non si esclude qualche breve rovescio o temporale su Alpi Liguri, Val Trebbia, Aveto e Graveglia; soleggiato o poco nuvoloso lungo la fascia costiera. In serata attenuazione dei fenomeni nei settori interi e ritorno del sereno; lungo le coste probabile nuovo infittimento della copertura bassa specie al largo prima di notte.

Venti: Deboli meridionali.

Mari: Poco mosso

Temperature: Stazionarie

Costa min: 17/22°C, max: 25/28°C (tasso di umidità su valori medio-alti)

Interno min: 8/15°C, max: 25/30°C