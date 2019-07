Liguria. Nottata tranquilla in Liguria, che si è svegliata sotto l’allerta arancione (valida sino alle 14 per i bacini piccoli e medi, diventando poi gialla sino alle 17). Le precipitazioni, riferisce Arpal, per ora si sono concentrate in mare.

A partire dalle 22, inizio dell’allerta gialla, il Mar Ligure è stato illuminato da un’intensa fulminazione. In ogni caso il beneficio dell’abbassamento delle temperature si è sentito anche a terra: la sveglia è stata sotto i venti gradi sulla costa.

Permane il rischio meteo per vento forte. Secondo il Limet, il Centro meteo ligure, la tramontana forte arriverà in ulteriore rinforzo dal pomeriggio fino a raggiungere il livello di burrasca, raffiche sino a burrasca forte.

Per la giornata di oggi comunque tempo perturbato ovunque: sull’intera regione il cielo rimarrà in prevalenza coperto con piovaschi e locali rovesci moderati, più probabili al momento sull’estremo Levante e sull’imperiese. Attenuazione generale dei fenomeni nel corso della sera.

Mare mosso su Riviera di Levante, molto mosso altrove, tendente ad agitato il bacino di Ponente dalla tarda mattinata; localmente molto agitato dal pomeriggio/sera verso la Corsica.

Come già detto, temperature in calo ovunque: sulla costa la massima sarà tra 21 e 24° C, nell’interno tra 14 e 20° C.