Liguria. Progressivo rinforzo anticiclonico: avremo tempo stabile e un clima sempre più caldo nel corso della settimana. Ecco le previsioni per le prossime ore e i prossimi giorni secondo gli esperti del centro meteo Limet.

Oggi, lunedì 22 luglio, al mattino in prevalenza sereno, o al più poco nuvoloso nelle prime ore tra Genovesato di ponente e Savonese di levante per residue nubi basse, in rapido dissolvimento. Nel pomeriggio prosegue il bel tempo con locali velature alte e sottili in transito e qualche cumulo estivo nelle zone appenniniche, generalmente senza conseguenze. Venti di brezza. Mare quasi calmo. Temperature in lieve aumento, comprese sulla costa tra 18 e 30 gradi, nell’interno tra 10 e 30.

Domani, martedì 23 luglio, velature in transito da nord ovest renderanno a tratti il cielo lattiginoso, seppur in un contesto stabile e assolato. Temperature in lieve e ulteriore aumento.

Mercoledì 24 luglio prosegue la fase estiva. Cieli generalmente sgombri da nubi su tutta la regione con venti deboli e mare calmo in un contesto caldo.