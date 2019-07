Liguria. Infiltrazioni umide nelle maglie anticicloniche determinano nuvolosità ed instabilità. Sono le previsioni degli esperti del centro meteo Limet.

Oggi, lunedì 8 luglio, nubi sparse al mattino sul centro-levante, con addensamenti più compatti sul settore orientale, in particolare tra Tigullio e Spezzino, ove non si escludono dei rovesci, in attenuazione. Tra Genovesato e Savonese orientale precipitazioni meno probabili, anche se non si esclude qualche locale sgocciolio, più probabile ai piedi dei rilievi che affacciano sul versante marittimo. Aperture invece su Imperiese ed in genere su tutti i versanti padani. Nel pomeriggio tempo che si farà variabile su tutta la regione, per nubi sparse lungo la fascia costiera e lieve attività cumuliforme nelle zone appenniniche. Verso sera e nottetempo si ricompattano le nubi marittime, risultando più diffuse sul settore centrale tra Genovesato e Savonese. Venti moderati o al più localmente tesi sud est. Mare mosso o localmente molto mosso. Temperature stazionarie, comprese sulla costa tra 21 e 30 gradi, nell’interno tra 16 e 30. nuv

Domani, martedì 9 luglio, nuvolosità diffusa su tutta la regione al mattino. Dal pomeriggio possibile fase instabile che prediligerà i rilievi. Venti: Da sud est, ruotano dai quadranti settentrionali in serata. Mari: Generalmente mosso. Temperature: In lieve calo.

Mercoledì 10 luglio tendenza a miglioramento. Evoluzione da confermare nel dettaglio.