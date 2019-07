Liguria. Tra la notte ed il primo mattino possibili ancora precipitazioni anche a carattere temporalesco, più probabili tra il Savonese e il Genovese, in particolar modo nelle zone interne. Ampie schiarite già da metà mattinata. Nel pomeriggio cieli per lo più sereni sulla costa, mentre si svilupperanno nubi cumuliformi specialmente sulle Alpi Liguri e tra la Val d’Aveto e la Val di Vara, dove non escludiamo isolati acquazzoni. In serata cielo sereno o poco nuvoloso ovunque.

Passato il fronte temporalesco, nei prossimi giorni sulla Liguria agiranno flussi in quota da nord-ovest. Da domani tempo in generale miglioramento.

Venti: forte tramontana tra Genova e Savona, in particolare negli sbocchi vallivi, in calo solo dalla sera. Mari: stirato sottocosta, mosso o molto mosso al largo.

Temperature: minime in calo, massime in nuovo aumento.

Costa min: 17/21°C, max: 24/28°C

Interno min: 9/14°C, max: 21/27°C