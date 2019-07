Liguria. Si allontana verso sud la goccia fredda che ha determinato forti piogge e un calo delle temperature su gran parte del centro nord Italia. Lo affermano le previsioni del Centro Limet.

Cielo e Fenomeni: Sereno o poco nuvoloso sin dalle prime ore del mattino. Debole attività cumuliforme su alpi liguri e tra val Trebbia-Aveto con possibili rovesci. Sereno ovunque in serata

Venti: Ancora tesi da nord al primo mattino tendenti a calare in giornata.

Mari: Moto ondoso in rapida scafita, risulterà tra mosso e poco mosso

Temperature: in calo ovunque nei valori minimi in netto aumento in quelli massimi

Costa min: 18/21°C, max: 21/25°C

Interno min: 10/12°C, max: 20/26°C