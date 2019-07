Liguria. Poco nuvoloso al mattino per velature; nel corso della giornata insorgenza di nubi marittimo costiere sul settore centrale, la nuvolosità tenderà ad intensificarsi dal pomeriggio/sera.

Circolazione nord-occidentale determinerà nei prossimi giorni condizioni di tempo variabile, a tratti instabile (giovedì) , temperature nella norma.

Venti: in mattinata si impostano da sud-ovest al largo, moderati, in rinforzo dal pomeriggio; scirocco di ritorno al più moderato tra Golfo di Genova e Tigullio. Mari: generalmente mosso.

Temperature: possibili ulteriori flessioni a fondovalle nei valori minimi; in aumento le massime nell’interno ed in quota

Costa min: 17/22°C, max: 25/28°C (umidità in aumento)

Interno min: 8/15°C, max: 25/30°C