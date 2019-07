Genova. Al primo mattino qualche nube bassa (maccaja) potrà attardarsi sul tratto costiero tra Savona e Genova e in mare aperto, in rapido dissolvimento già nel corso della mattinata. Pomeriggio stabile e soleggiato pressochè ovunque, a parte il transito da ovest verso est di velature e sparute nubi alte. Nubi cumuliformi interesseranno le alpi liguri e le zone di confine di val Trebbia e Aveto, dove potranno avere luogo localizzati e brevi piovaschi o rovesci. Nuovamente tutto tranquillo in serata.

Nuovo rinforzo dell’alta africana sui settori ovest del Mediterraneo. Nei prossimi giorni tempo, quindi, per lo più stabile e soleggiato, con temperature in progressivo aumento.

Venti: Deboli, a regime di brezza o al più brezza tesa, dai quadranti meridionali lungo le coste, fino a moderati sui versanti padani (marin bianco). Mari: Generalmente quasi calmi.

Temperature: In lieve aumento.

Costa min: +18/+23°C, max: +26/+30°C

Interno min: +10/+19°C, max: +26/+30°C