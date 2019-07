Liguria. Rimane protagonista l’anticiclone che, seppur indebolito, mantiene condizioni di tempo stabile e caldo. Ecco le previsioni per la Liguria secondo gli esperti del centro meteo Limet.

Oggi, lunedì 1 luglio, ancora caldo afoso. Al mattino sereno su tutta la regione. Nelle ore pomeridiane compariranno alcuni cumuli sui rilievi, più sviluppati nelle zone più interne, in particolare sul gruppo Val Trebbia-Aveto e sulle Alpi Marittime-Liguri, ove non si esclude qualche localizzato e breve rovescio.

Invariato il tempo altrove, con cielo sempre in prevalenza sgombro da nubi, con al più qualche velatura serale, frutto anche della lieve instabilità interna.

Venti: Dominano le brezze, che si faranno localmente moderate nel pomeriggio sul settore centro-occidentale. Mari: Calmo o quasi calmo al mattino. Al più localmente poco mosso al pomeriggio.

Temperature: senza variazioni di rilievo, con clima ancora caldo, seppur si potrà registrare un lieve calo nei valori minimi per le zone interne, e nelle massime per le zone costiere. Saranno comprese sulla costa tra i 27 e i 31 gradi, nell’interno tra 15 e 33.

Domani, martedì 2 luglio, giornata simile alla precedente, con cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso sulle coste per l’intera giornata, mentre modesta attività cumuliforme si potrà manifestare nel pomeriggio sui rilievi, che come di consueto risulterà più sviluppata sul gruppo Aveto-Trebbia a levante e sulle Alpi-Marittime/Liguri a ponente.

Mercoledì 3 luglio un lieve cedimento barico consente infiltrazioni più umide. Sara quindi possibile qualche nube in più, in un contesto comunque almeno in parte soleggiato lungo le coste, e maggior instabilità pomeridiana sui rilievi.