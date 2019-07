Liguria. Risveglio con temperature gradevoli questa mattina in Liguria. Dopo una mattinata con cielo in prevalenza sereno su tutta la regione, nel pomeriggio, secondo i previsori del Limet, ci sarà sempre bel tempo, seppur con qualche cumulo sui rilievi. Non si escludono localizzati rovesci su val D’Aveto e Alpi Liguri, e qualche nube in più anche sulla costa, specie verso sera.

I venti saranno deboli settentrionali al mattino. Rotazione da Sud-Ovest in giornata sui lati regionali, da Sud Est sul settore centrale, in rinforzo sino a moderati o tesi. Al largo da ovest Sud-Ovest tesi o localmente forti tra basso bacino Ligure e Capo Corso.

Mare generalmente mosso sotto costa. Molto mosso al largo.

Temperature in aumento: le minime sulla costa oscillano tra 19 e 24 gradi, le massime tra 24 e 27. Nell’interno minime tra 13 e 18 gradi, massime tra 20 e 27.