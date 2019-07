Liguria. Condizioni di tempo in prevalenza soleggiato su tutta la regione e valori di umidità relativa piuttosto alti (caldo afoso) specie lungo la fascia costiera, predispongono le condizioni per una giornata da bollino rosso per il caldo.

L’alta pressione è in via di attenuazione, ma ancora caldo intenso nella giornata di venerdì. Tra sabato e domenica passaggio temporalesco anche intenso su tutta la Liguria con annesso calo termico. La perturbazione sarà rapida ma potenzialmente molto intensa sul levanti ligure. Tutto dipenderà dalla zona di “sbarco” della convettività lungo la costa.

Un po’ di nubi basse, oggi, compariranno lungo il settore centrale costiero in mattinata e tra il tardo pomeriggio e la sera, ma senza conseguenze. Nubi cumuliformi pomeridiane sulle Alpi Liguri, ma con basso rischio di temporali e in attenuazione in serata.

Venti: Da deboli a moderati da sud, con rinforzi sui versanti padani dell’Appennino nelle ore pomeridiane. Mari: Da poco mosso a temporaneamente mosso.

Temperature: Stazionarie le minime, in lieve calo le massime sotto costa.

Costa min: 23/26°C, max: 31/34°C

Interno min: 14/19°C, max: 29/34°C