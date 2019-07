Liguria. Una lieve ondulazione atlantica sul comparto occidentale dell’Europa sul Mediterraneo sarà sufficiente per indurre un minimo rimescolamento della massa d’aria che si tradurrà in un aumento dei contrasti soprattutto nelle zone interne e un graduale stemperamento dei picchi di calore. Ecco le previsioni per oggi e per i prossimi giorni secondo il centro meteo Limet.

Oggi, martedì 2 luglio, banchi di nubi basse presenti sul Mar Ligure potranno lambire la costa, specie quella centrale; diffusa attività cumuliforme sui rilievi appenninici potrà sfociare in qualche isolato piovasco o acquazzone a ridosso delle Alpi Liguri e sul versante nord dell’Appennino orientale (al confine con il Tosco-Emiliano). Brezze deboli, più attivo il Marino pomeridiano (da sud) sull’Appennino centrale. Mare poco mosso o quasi calmo.

Temperature: in lieve calo in quota; pressoché stazionarie altrove. Le massime saranno comprese sulla costa tra 27 e 31 gradi, nell’interno tra 29 e 24.

Domani, mercoledì 3 luglio, diffusa instabilità nelle zone interne, possibili forti temporali sull’Appennino centro-orientale. Già nel corso della nottata/primo mattino possibile instabilità in sconfinamento dalla Pianura Padana verso l’entroterra savonese, Genovesato occidentale; in giornata contrasti accesi nelle zone interne potranno determinare temporali localmente intensi come da avviso. Venti: settentrionali durante la seconda parte della notte e al mattino sul Genovesato, zona Capo Mele, brezze altrove; temporanei rinforzi nelle situazioni temporalesche. Mari: inizialmente quasi calmo o poco mosso; tendente a mosso il settore centrale. Temperature: in calo, specie nelle zone interne interessate da fenomeni.

Giovedì 4 luglio soleggiato e più asciutto lato costa; possibile instabilità pomeridiana sulle Alpi Liguri / Marittime nonché lungo l’Appennino orientale.