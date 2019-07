Liguria. Dopo la nuova, intensa ondata di caldo di questi giorni sta per arrivare sulla Liguria una perturbazione atlantica che porterà piogge, temporali anche forti, rinforzo dei venti e, a seguire, un deciso abbassamento delle temperature.

Secondo il Centro Limet assisteremo a un ritiro dell’alta pressione dall’Italia ed ingresso di condizioni temporalesche nel fine settimana stante il transito di una perturbazione atlantica. Si prevedono fenomeni localmente intensi specie nella notte tra sabato e domenica. Bel tempo e temperature più gradevoli lunedi.

E propri per i temporali in arrivo la Protezione Civile regionale ha diffuso l’Allerta meteo gialla per temporali emanata da Arpal. L’allerta riguarda tutte le aree della Regione e scatterà alle 18 di oggi. L’allerta è poi destinata a proseguire anche domani ma ulteriori valutazioni su tempistiche e modalità dei fenomeni verranno effettuate questa mattina.

Avvisi: Temporali intensi in arrivo dal pomeriggio nelle zone interne del ponente, ma in estensione a tutta la regione tra la sera e la successiva notte. Occasionali grandinate e colpi di vento.

Cielo e Fenomeni: Al mattino nubi irregolari sul settore centro-orientale con rischio di rovesci non organizzati tra Genovese e Tigullio. Più asciutto il tempo sul restante territorio regionale con ampie schiarite a ponente. Breve finestra di tempo variabile senza precipitazioni nel primo pomeriggio, poi intensificazione dell’attività temporalesca su Alpi Liguri, Valle Bormida, Erro, Orba e Stura; ancora tempo asciutto sul resto della regione. In serata e nella successiva notte estensione dei temporali anche alla fascia costiera, con fenomeni localmente forti tra Genovese e Savonese orientale.

Venti: Moderati da sud-est con rinforzi sui versanti padani dell’Appennino ed in prossimità delle situazioni temporalesche.

Mari: Da mosso a molto mosso; localmente agitato al largo nella notte.

Temperature: Stazionarie le minime con sensibile aumento dell’umidità e forte disagio fisico lungo le coste nella notte. Massime in generale diminuzione.

Costa min: 23/25°C, max: 27/29°C

Interno min: 14/19°C, max: 24/27°C