Mercato Bitcoin in crescita: è il momento di acquistare?

Continua l’incessante crescita del valore del Bitcoin in questo 2019. Nonostante una lieve flessione registrata ad inizio anno, infatti, il Bitcoin è tornato a salire molto più velocemente del previsto, registrando dei dati di crescita estremamente ottimali, arrivando a superare solo qualche giorno fa quota 11.000 dollari.

Per chi non lo sapesse, il Bitcoin è la criptovaluta per eccellenza che, nonostante un avanzamento in sordina, è riuscita gradualmente ad appassionare gli investitori della cosiddetta moneta virtuale. Una passione e uno sviluppo così importante che solo nel 2017 ha raggiunto un massimo storico del valore di oltre i 20.000 dollari. E si stima che nei prossimi mesi del 2019, il Bitcoin potrebbe anche arrivare a superare se stessa con un incremento ancor più esponenziale del suo valore di mercato.

Comprare Bitcoin: conviene?

Parrebbe di sì. Sulla base degli attuali valori della moneta virtuale, comprare Bitcoin potrebbe rivelarsi una scelta più che giusta per l’investitore medio. Dall’anno della sua nascita, nel lontano 2009, la moneta ha mantenuto dei massimi storici sicuramente elevati, nonostante alcuni periodo di flessione fisiologici. Tuttavia è sempre bene specificare che si tratta di un mercato estremamente volubile: è praticamente impossibile prevedere il valore del BTC ogni giorno, ma si possono solo fare delle sostanziali congetture. In linea di massima, investire nella moneta va certamente bene, ma solo se lo si fa in portali ad hoc che permettono comunque di preservare il proprio capitale.

Dove comprare Bitcoin: 24Options

Nel caso in cui tu scelga si acquistare Bitcoin, è importante fare una considerazione su quali siano le piattaforme migliori per farlo. Una tra queste è 24Options, probabilmente la piattaforma migliore quando si parla di compravendita di criptovalute. Questa società detiene una piattaforma di facile navigazione, sicura, onesta e gratuita, perfetta sia per gli investitori che conoscono molto bene i trucchi del mestiere sia per chi è ancora un semplice principiante. Il vantaggio di 24Options sta anche nella possibilità di ricevere i cosiddetti segnali di trading, cioè delle sorta di suggerimenti del sistema che consigliano ad ogni trader come e quando investire. Parliamo di vere e proprie guide elaborate da centri di analisi finanziaria con un livello di accuratezza incredibile, che un trader alle prime armi non può sottovalutare.

Dove comprare Bitcoin: e Toro

La seconda piattaforma che sta macinando un successo dopo l’altro è eToro, specializzata in particolare in social trading. Si tratta di un meccanismo che permette letteralmente di “copiare” le strategie di investimento dei trader più esperti, in modo tale da ricavare un guadagno anche dalle proprie operazioni. Attenzione: non si tratta di nulla di illecito ma di trucchi e strategie che gli stessi utenti decidono di condividere con gli altri.

Il funzionamento della piattaforma e la sua navigazione è abbastanza intuitiva. Inoltre sono garantite privacy e sicurezza, due elementi che non si possono sottovalutare.

Si può usare anche Plus500

Per i principianti che davvero non conoscono nulla di Bitcoin e criptovalute, Plus500 è la soluzione più ad hoc, pensata appositamente per loro. Una piattaforma facile da usare, gratuita, che non prevede commissioni, perfetta in particolar modo per chi desidera fare operazioni abbastanza semplici e a basso rischio. Tanto è vero che all’interno del sito si può acquistare e vendere Bitcoin o qualsiasi altra criptovaluta in modo veloce, pratico e senza alcuna strategia molto complicata di fondo.

Per comprare Bitcoin serve strategia?

Posto che il mercato del Bitcoin è volubile, rischioso e poco certo, è necessario comunque “farsi le ossa” e accrescere le proprie competenze prima di procedere con gli investimenti. Per tale ragione si consiglia sempre di utilizzare piattaforme semplici, che magari offrono la possibilità di usufruire di account demo (cosiddetti account di prova gratuiti dove si investono soldi finti), in modo tale da non perdere il proprio capitale a cause di scelte avventate.