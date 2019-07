Memorial Morena: diciotto medaglie e terzo posto assoluto tra le società per l’Idea Sport

Albenga. Ha avuto luogo lo scorso weekend presso la piscina Sciorba di Genova il meeting internazionale di nuoto giovanile in vasca lunga Memorial Morena 2019, una delle più blasonate ed importanti manifestazioni natatorie che si tengono in regione, cui hanno preso parte 31 squadre di giovani atleti provenienti da Liguria, Piemonte, Lombardia, Toscana, Umbria e Veneto oltre ad una rappresentativa della Nazionale italiana e tre team provenienti dalla Russia (Aquatica Kazan, Belgorod Palace e Ugra).

Anche in questa competitiva manifestazione, giunta alla sua 36ª edizione, organizzata in memoria del compianto Enrico Morena, i giovani atleti della società Idea Sport di Albenga, agli ordini dell’allenatore Matteo Marmentini, hanno garantito prestazioni di assoluto livello aggiudicandosi ben 18 medaglie di cui 5 d’oro, 2 d’argento e 11 di bronzo, che hanno permesso di ottenere il terzo posto assoluto nella classifica per società, davanti a realtà di rilievo e spessore tecnico che vantano vivai più numerosi di atleti e nelle braccia più allenamenti in vasca lunga.

Hanno conquistato la medaglia d’oro Anna Balbis nei 50 rana e 50 stile libero per la categoria Esordienti B femmine anno 2009; Ruben Cacciamani nei 100 dorso (che ha anche fatto il tempo per le finali estive al Foro Italico di Roma) con argento nei 200 dorso per la categoria Ragazzi anno 2004; Gabriele Mirotta nei 100 stile libero per la categoria Ragazzi anno 2005 e Martina Trevia nei 200 rana categoria Ragazzi femmine anno 2005.

Le altre medaglie sono arrivate da Federico Bosticco, bronzo nei 100 stile libero, 100 dorso e 200 dorso categoria Ragazzi anno 2005; Daniele Vernaleone, argento nei 200 delfino e bronzo nei 100 della medesima specialità per la categoria Ragazzi anno 2005; Amelia Celiberti, bronzo nei 100 e 200 delfino, con un quarto posto nei 200 stile libero, per la categoria Ragazzi femmine anno 2006; Gaia Guerriero, bronzo nei 200 stile libero per la categoria Ragazzi femmine anno 2006; Edoardo Campi, bronzo nei 200 delfino categoria Ragazzi anno 2005; Sofie Alberti, bronzo nei 200 dorso categoria Esordienti A femmine anno 2007; Nicole Imbesi, bronzo nei 200 misti categoria Esordienti B femmine anno 2009.

Dignitosi quarti posti, con la cosiddetta medaglia di legno, sono stati raggiunti da Emma Balbis nei 100 e 200 rana per la categoria Ragazze femmine anno 2006 e dallo staffettone 8×50 stile libero categoria mista (quattro atleti maschi ed altrettante femmine provenienti da ogni singola categoria).

Tali risultati forniscono ulteriore conferma all’esaltante favola sportiva che gli atleti della società ingauna stanno conoscendo a fronte di impegnativi quanto intensi allenamenti condotti con estrema competenza e passione da uno staff tecnico di eccellenza assoluta, gli allenatori Renato Marchelli e Matteo Marmentini, che pone gli atleti nella condizione di conoscere una costante crescita in termini di prestazioni e risultati.

Prossimo appuntamento per l’Idea Sport saranno le finali regionali di metà luglio che avranno luogo sempre presso la piscina Sciorba di Genova.

Clicca qui per vedere i risultati del 36° Memorial Morena