Celle Ligure. Va in scena oggi, presso il centro sportivo Giuseppe Olmo-Pino Ferro di Celle Ligure, il 31° Meeting Arcobaleno AtleticaEuropa, manifestazione a cura del Centro Atletica Celle Ligure e dell’Atletica Arcobaleno Savona.

L’evento, inserito dalla Fidal nel circuito Atletica Italiana Progetto Meeting con la qualifica di evento internazionale, vedrà impegnati circa 450 atleti in rappresentanza di una ventina di nazioni.

Foto 3 di 3





Dalle ore 18 in poi sono in programma dodici competizioni di corsa, quattro di salti e due di lanci più i 60 metri Special Olympics. Vediamo, gara per gara, cosa sta accadendo sulle piste e sulle pedani dell’impianto cellese.

Salto in alto femminile (ore 18) (2 partecipanti): Aurora Burdese e Elisa Sacco lottano alla pari. Aurora salta 1,45, 1,50, 1,55 dopo due errori e non passano quota 1,58; Elisa parte da 1,50 e compie l’identico percorso. Allo spareggio a 1,52 vince Aurora Burdese (Maurina Olio Carli), seconda Elisa Sacco (Atletica Arcobaleno).

100 metri femminili (ore 18,30 – finale ore 20,50) (41 partecipanti): sono tre le batterie. Nella prima svetta Benedetta Barroero (Atletica Arcobaleno) in 13″37. Nella seconda primeggia Francesca Armando (Atletica Mondovì) in 13″99. Nella terza primeggia Siria Zemma (Atletica Arcobaleno) con lo stesso tempo di Anna Auxilia (Atletica Arcobaleno), ovvero 13″27.

Getto del peso femminile (ore 18,30) (8 partecipanti): dopo la prima serie di lanci è in vetta Sofia Kila con 9,30, seguita da Clara Anna Lucia Degni con 8,45 e Sofia Intili con 8,41. Seconda serie che vede Sofia Intili portarsi in seconda piazza con 8,99; Marella Toblini sale terza con 8,91. Nella terza serie di lanci migliorano solamente in due, tra cui Sofia Intili che con 9,04 rafforza la seconda posizione.

Quarta serie. Migliorano Elisa Sfondrini, Aurora Burdese e Stefania Peduzzi, ma restano nelle retrovie. Curiosità: dopo ben 29 lanci validi, il primo nulla lo fa Toblini, imitata poco dopo dalla leader Kila. Quinta serie: migliorano solo Sfondrini, quarta con 8,65, e Degni, quinta con 8,61. Nell’ultimo giro ancora lievi miglioramenti per Peduzzi e Sfondrini, ma le posizioni non cambiano più. Vince Sofia Kila (Atletica Mondovì) con 9,30, seconda Sofia Intili (Cus Genova) con 9,04, terza con Marella Toblini (Atletica Arcobaleno) con 8,91.

Salto in lungo femminile (ore 18,45)

100 metri maschili (ore 18,50 – finale ore 21)

60 metri Special Olympics (ore 19,20)

Salto in alto maschile (ore 19,30)

400 ostacoli femminili (ore 19,30)

Getto del peso maschile (ore 19,35)

400 ostacoli maschili (ore 19,40)

800 metri femminili (ore 19,50)

800 metri maschili (ore 20,10)

Salto in lungo maschile (ore 20,30)

100 ostacoli femminili (ore 20,30)

110 ostacoli maschili (ore 20,40)

400 metri femminili (ore 21,20)

400 metri maschili (ore 21,30)

200 metri maschili (ore 21,40)

200 metri femminili (ore 21,50)

La giornata ha avuto inizio alle ore 15,30 con quattordici gare dedicate alle categorie giovanili. Vediamo i podi.

Salto in lungo Cadetti (12 partecipanti): Francesco Torello (Ovadese Ormig) 5,33, 2. Damiano Di Crescenzo (Atletica Run Finale) 5,27, 3. Michele Repossi (Casorate Primo) 5,26

60 metri Ragazze (9 partecipanti): 1. Anna Crovetto (Atletica Varazze) 8″99, 2. Ginevra Carloni (Cffs Cogoleto) 9″10, 3. Beatrice Musso (Atletica Varazze) 9″32

Salto in alto Ragazze (3 partecipanti): 1. Arianna Burdese (Santo Stefano Planum) 1,42, 2. Elisa Moro (Atletica 2000 Bordighera) 1,38, 3. Camilla Vignolo (Ovadese Ormig) 1,35

Vortex Ragazze (5 partecipanti): 1. Margaux Sagawe (Maurina Olio Carli) 35,76, 2. Beatrice Musso (Atletica Varazze) 27,46, 3. Maya Adriano (Atletica Gillardo) 24,49

60 metri Ragazzi (13 partecipanti): 1. Davide Di Crescenzo (Atletica Run Finale) 8″59, 2. Gabriele Quattropani (Atletica Ceriale San Giorgio) 8″65, 3. Mirco Fragola (Atletica Ovest Ticino) 8″69

Getto del peso Cadetti (6 partecipanti): 1. Larry Jo Ngniteyeu Tata (100 Torri & Vigevano) 14,71, 2. Nicholas Carrai (Nuova Atletica 92) 10,18, 3. Samuele Boschi (Atletica Varazze) 10,07

80 metri Cadette (18 partecipanti): 1. Anna Marta Carnero (100 Torri & Vigevano) 10″39, 2. Glenda Magalotti (Cus Genova) 10″77, 3. Nicole Crescente (Foce Sanremo) 10″79

80 metri Cadetti (17 partecipanti): 1. Gabriele Andreoni (Atletica Alessandria) 9″95, 2. Flavio Perelli (Ovadese Ormig) 10’16”, 3. Francesco Torello (Ovadese Ormig) 10’18”

Vortex Ragazzi (10 partecipanti): 1. Enrico Parodi (Ovadese Ormig) 55,03, 2. Davide Bolla (Atletica Varazze) 44.17, 3. Marcoaurelio Vigliani (Atletica Run Finale) 39.96

Getto del peso Cadette (4 partecipanti): 1. Diana Isabella Badino (CA Celle Ligure) 8,69, 2. Camilla Defrancesco (Ovadese Ormig) 8.05, 3. Giulia Gianeri (Nuova Atletica 92) 7,14

600 metri Ragazze (10 partecipanti): 1. Anna Crovetto (Atletica Varazze) 1’49″33, 2. Asia Zucchino (Atletica Cairo) 1’51″65, 3. Eleonora Boeri (Atletica Ceriale San Giorgio) 1’52″82

600 metri Ragazzi (13 partecipanti): 1. Gabriele Quattropani (Atletica Ceriale San Giorgio) 1’47″28, 2. Ismaele Bertola (Atletica Cairo) 1’48″07, 3. Marco Giacosa (Maurina Olio Carli) 1’48″63

600 metri Cadette (11 partecipanti): 1. Serena Frolli (Atletica Osimo) 1’39″18, 2. Alessia Laura (Foce Sanremo) 1’39″68, 3. Melissa Sarti (Atletica Spezia Duferco) 1’40″00

600 metri Cadetti (12 partecipanti): 1. Matteo Fragola (Team Atletico Mercurio) 1’26″99, 2. Filippo Iurini (Atletica Osimo) 1’31″12, 3. Stefano Girotti (Nuova Atletica 92) 1’33″52