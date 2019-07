Meeting Arcobaleno AtleticaEuropa, 31ª edizione: ecco i nomi più attesi

Celle Ligure. È tutto pronto, presso il centro sportivo Giuseppe Olmo-Pino Ferro di Celle Ligure, per il 31° Meeting Arcobaleno AtleticaEuropa, manifestazione in calendario giovedì 18 luglio a cura del Centro Atletica Celle Ligure e dell’Atletica Arcobaleno Savona, promossa dai Comuni di Celle Ligure e Varazze, con il supporto della Fondazione Agostino De Mari e con il patrocinio di Regione Liguria, Provincia di Savona, Coni, Cip, Inail e Fispes.

L’evento, inserito dalla Fidal nel circuito Atletica Italiana Progetto Meeting con la qualifica di evento internazionale, vedrà protagonisti 450 atleti in arrivo da 20 nazioni con, in particolare, la partecipazione di alcune delegazioni del circuito Europe Athletisme Promotion di cui Celle Ligure fa parte sin dalla prima edizione: Namur (Belgio), Budapest (Ungheria), Loughborough (Gran Bretagna), Belfast (Irlanda del Nord) e Malta.

In campo femminile, nei 100 piani, la sfida è tra la nigeriana Joy Udo-Gabriel e l’azzurra Sofia Bonicalza (Pro Sesto), con il possibile inserimento della belga Dominique Tchapda. Nei 200 piani, si assisterà sostanzialmente alla replica del confronto sui 100, ma qui, in base agli accrediti, è favorita Bonicalza. Interessante la presenza di Marta Milani (Esercito).

Migliore accredito (51″87) nei 400 piani per la sudafricana Bustine Palframan ma non sono da sottovalutare l’ungherese Evelin Nadhazy e la spagnola Carmen Sanchez.

Negli 800, una delle gare più appassionanti, la beniamina di casa Stefania Biscuola (Atletica Arcobaleno) sfida la danese Stina Troest e le azzurre Irene Vian e Serena Troiani. In gara anche Mandie Brandt, sudafricana già in grado di correre in 2’04”.

I 100 ostacoli vedono favorita l’ungherese Petra Reposi, con outsider le azzurre Angelica Wegierska e Desola Oki. Parterre estremamente qualificato anche nei 400 ostacoli, guidato dalla campionessa mondiale Under 20 del 2019, la sudafricana Zeney Van der Walt, capace di dominare la gara di Celle nel 2018 e di realizzare anche il record della manifestazione. La neozelandese Mackenzie Keenan, la marocchina Lamiae Lhabz (già campionessa d’Africa) ed alcune specialiste britanniche completano un quadro d’élite.

Nel salto in lungo tante emozioni con la francese Eloyse Leseur-Aimonin (nella foto), salita a 6,64 nel recente Meeting di Marsiglia, la sudafricana Elijone Kruge (6,61 il suo accredito) e Anabel Vitale, la giovane stella dell’Atletica Arcobaleno.

In campo maschile, nei 100 piani, tre nomi per la vittoria, con possibilità di crono under 10″30: Jalen Miller (Stati Uniti), Jerry Japka (Nigeria) ed il giovane belga Raphael Kapenda. 200 piani: il giapponese Akiyuki Hashimoto (20″35 il suo accredito) parte con i favori del pronostico, ma Miller e Japka sono pronti ad approfittare di una sua eventuale défaillance. Nei 400 piani l’azzurro Michele Tricca (Fiamme Gialle) misura le ambizioni del neo campione asiatico Yousef Karam (Kuwait), portatosi quest’anno a 44″84.

Capitolo 800: gara sicuramente molto combattuta con ben otto atleti accreditati di crono inferiori all’1’49”. Favorito Stefano Migliorati (CS San Rocchino) recentemente sceso a 1’47″43. Nei 110 ostacoli altra prova agonisticamente e tecnicamente molto qualificata con ben quattro atleti sotto i 13″80. Per la vittoria probabile duello brasiliano tra Paulo Da Silva e Brito Filipe Da Silva. Entrambi hanno già corso in stagione a ridosso dei 13″50.

Nei 400 ostacoli, un nuovo duello su tempi d’eccellenza: il giapponese Keisuke Nozawa (49″51) contro il neozelandese Michael Cochrane (49″58). Gara top nel salto in alto con tre atleti accreditati di personali oltre i 2’25”. Due sudafricani: lo junior Breyto Poole ed il più navigato Mpho Links, a sfidarli il giapponese Fujita Keitaro, già da alcuni giorni in stage a Celle Ligure. Nel salto in lungo e nel getto del peso due ungheresi guidano le start list: Laszlo Szabo (forte del 7,99 realizzato quest’anno a giugno) sembra non avere rivali alla sua altezza, come pure Detrik Balasz che vanta una prestazione di 17,26.

In accordo con la Fispes, il 20° Trofeo Insieme nello Sport Fondazione Agostino De Mari verrà assegnato nella specialità del getto del peso per atleti in carrozzina. Parteciperà il campione italiano Michele Briano;al via a Celle Ligure anche i paralimpici Lorenzo Tonetto (Trionfo Ligure) nel getto del peso e Roberto La Barbera (Atletica Alessandria) nel salto in lungo

È previsto un servizio di bus navetta gratuito dal centro del paese allo stadio a partire dalle ore 15,30, orario di inizio delle gare giovanili con programma assoluto internazionale al via alle 18. La presentazione ufficiale di alcuni dei principali protagonisti è fissata per domani, mercoledì 17 luglio, con inizio alle ore 21,15, a Celle Ligure in piazzetta Raffaele Arecco.

Si potrà seguire l’evento in streaming su atletica.tv. Le start list provvisorie sono online sul sito www.fidal.it.