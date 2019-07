Mattinata di caos per chi viaggia verso Genova: code sulla A7 fin da Busalla, sulla A10 e sulla A12

Genova. Giornata da bollino rosso questa mattina fin dall’alba per chi si muove in direzione Genova. La situazione peggiore – peggio del solito – è sulla A7 dove si registrano code fin da Busalla in direzione Genova Ovest. Poi sulla A10 da Prà fino a Genova Aeroporto e sullo snodo con la A26, e anche in A12.

A causare il traffico impazzito sono le lunghe file di mezzi pesanti che, provenienti da tutte le direzioni, sono diretti in porto a Genova dopo la giornata di sciopero di ieri.

In Val Polcevera a peggiorare la situazione c’è la chiusura dalle 9.30 fino alle 16.30 di corso Perrone, per i lavori di smontaggio delle pile 1 e 2 di ponte Morandi.

L’unica direttrice sulla viabilità ordinaria al momento è via 30 giugno.