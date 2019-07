Marina di Varazze, Cena in Jazz al Boma Ristorante con il duo acustico Serrati-Depo

Varazze. Giovedì 18 luglio ore 20.00 ritorna il consueto appuntamento settimanale con la musica dal vivo in banchina alla Marina di Varazze al Boma Ristorante.

Roberta Serrati e Daniele Depo alla chitarra per un duo acustico da non perdere, in occasione del quarto appuntamento di Cena in Jazz.

Per info e prenotazioni chiamare lo 019 934530.