Maltrattamenti e lesioni alla convivente incinta e davanti al figlio minore: arrestato

Savona. Maltrattamenti e lesioni nei confronti della convivente, con l’aggravante di aver commesso il fatto ai danni di una persona in stato di gravidanza ed in presenza del figlio minore. E’ la gravissima accusa della quale deve rispondere un quarantenne italiano che ieri mattina è finito in manette.

Ad arrestarlo, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere firmata dal gip del tribunale di Savona, sono stati i poliziotti della squadra mobile della Questura savonese.

Nei prossimi giorni verrà fissato l’interrogatorio di garanzia dell’uomo.