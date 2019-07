Magnolia Sporting Club Albenga, si gioca: giovedì l’open day

Albenga. Si è iniziato a giocare sui nuovi campi in resina dello Sporting Club Magnolia, sorto in centro città sulle aree già interessate dal vecchio tennis in via Isonzo: ora completamente ristrutturato ed ampliato nella superficie come nell’offerta degli sport praticabili, avendo aggiunto ai tre campi da tennis uno da padel, disciplina in enorme espansione, resa popolare tra i più giovani grazie ai tornei tra tanti sportivi delle più svariate discipline che lo hanno reso a tutti gli effetti la vera moda sportiva del momento, sport al contempo apprezzato dai neofiti in grado di divertirsi sin dalla prima volta che si scende in campo, senza trascurare infine i meno giovani che trovano un gioco adatto anche a chi ha meno mobilità e resistenza.

Mentre fervono ancora le trattative per la gestione del comparto ristorativo, la concessione del settore tennistico è stata affidata alla Asd Tennis Club Toirano, presieduta dall’istruttore Sandro Esposito che già gestisce i campi da tennis comunali di Albenga: la stessa società potrà quindi offrire agli sportivi la scelta di gioco sui campi in terra battuta, in viale Olimpia, o i moderni e veloci in resina di via Isonzo, tre campi da tennis completamente rivoluzionati dall’adozione delle più moderne e performanti resine acriliche che consentono il gioco subito dopo la pioggia e senza necessità di riordino e manutenzione nell’avvicendarsi dei giocatori.

Dichiara Esposito: “È con grande entusiasmo che affrontiamo questa nuova esperienza. La riapertura del circolo storico di Albenga, situato nel centro della città e facilmente raggiungibile, coinvolgerà un maggior numero di appassionati tennisti che vorranno usufruire di una superficie moderna alternativa alla tradizionale terra battuta e che potranno avvicinarsi alla nuova disciplina del padel”.

L’abbattimento di qualsivoglia barriera architettonica permetterà ai diversamente abili di avvicinarsi al tennis, come nelle intenzioni del tecnico nazionale Alberto Zizzini, fiduciario Fit della provincia di Savona, uno dei due soci della nuova gestione. “Sono molto contento di lavorare in questo impianto all’avanguardia per quanto riguarda la sicurezza per gli atleti diversamente abili – afferma Zizzini -. Addirittura la presenza di una rampa e dell’ascensore interno per accedere agli spogliatoi e al bar e ristorante rendono questa struttura una eccellenza. Prenderemo da subito i contatti per iniziare al più presto questa attività”.

La nuova compagine potrà avvalersi della prestigiosa consulenza di un altro tecnico nazionale, Marco Lubrano, che dice: “Una struttura sportiva nuova che riparte in Liguria è sicuramente un motivo di orgoglio per tutti, complimenti alle famiglie Pellegrini e Zunino per essere riusciti con notevole impegno in questa impresa, un grande augurio di buon lavoro a due professionisti del valore di Sandro Esposito e Alberto Zizzini, ai quali non farò certo mancare il mio supporto. Forza Magnolia Sporting Club Albenga e forza Tennis Albenga!”.

Le idee della proprietà, le famiglie Pellegrini e Zunino, e gli accorgimenti progettuali hanno perciò trovato piena sintonia con i gestori: tutto questo consentirà il consolidamento e potenziamento di una scuola di tennis già storica e che mira a diventare all’avanguardia, che possa seguire le giovani generazioni in un percorso di maturazione sportiva di eccellenza, garantendo non solo passatempo ed impegno ludico, ma anche la possibilità di lavoro ed esercizio di professione.

L’operazione Sporting Club Magnolia Albenga è ormai prossima a trovare piena realizzazione: restano da individuare gli specialisti che presteranno la loro opera a tesserati e non nello studio medico attrezzato all’interno della club house; infine, ora che il comparto sportivo è stato affidato ad una compagine tennistica già conosciuta e ben avviata su piazza, ancora maggior interesse susciterà ai ristoratori la possibilità di avere un bar ristorante con terrazza panoramica in centro Albenga, potendo già contare su di uno zoccolo duro di tanti tesserati che vi graviteranno attorno sin dal primo giorno, senza bisogno di particolare pubblicità.

Eppure una pubblicità in grande stile è già stata pianificata con l’appuntamento di giovedì 25 luglio: tutti quelli che vogliano partecipare si presentino in tenuta sportiva per inaugurare ufficialmente con un open day in cui i maestri saranno a disposizione per far provare gratuitamente i campi da tennis e padel dalle ore 16 per terminare poi con un rinfresco alle ore 20.

Per informazioni e prenotazioni è possibile scrivere a info@magnoliasportingclub.it o contattare i numeri 3386072105 (Sandro), 3383192934 (Alberto) o 3385286806 (Raffaella), oppure visitare la pagina Facebook Magnolia Sporting Club Albenga.