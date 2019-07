Madre con due figli travolta da auto sull’Aurelia: feriti al Santa Corona

Ceriale. Investimento pedonale nel pomeriggio di oggi a Ceriale.

Sulla via Aurelia, in prossimità delle strisce pedonali, una donna di 35 anni, assieme ai suoi due figli, una bimba di 3 e un bambino di 6 anni, stava attraversando la strada quando è stata colpita da un’auto. Nell’impatto con la vettura è caduta a terra e ha perso coscienza.

Immediati sono scattati i soccorsi con l’arrivo sul posto dei militi della Croce Rossa di Ceriale, della Croce Bianca di Albenga e dell’automedica del 118: la mamma, dopo le cure dei sanitari, si è poi ripresa, anche se in preda ad un forte stato di shock per l’accaduto. Ferita in maniera lieve anche la piccola di 3 anni, illeso invece l’altro figlio.

La 35enne e la piccola sono stati trasportati all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure per gli accertamenti medici del caso: stando a quanto riferito la madre non è in pericolo di vita e non ha riportato gravi traumi o ferite. Qualche abrasione per la bambina di 3 anni coinvolta nell’investimento pedonale.

Sul posto è intervenuta la polizia municipale di Ceriale per i rilievi e le indagini rivolti a ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. Fortunatamente, pare, che il mezzo non stesse procedendo a velocità sostenuta, tuttavia l’urto ha sbalzato la donna a terra facendole perdere i sensi. E si è temuto il peggio.

L’investimento pedonale ha provocato grossi disagi alla circolazione viaria sulla via Aurelia, andata in tilt per consetire l’intervento dei sanitari e l’azione dei vigili urbani. La situazione sta tornando solo ora alla normalità, anche se le code e i rallentamenti non mancano a seguito del flusso di traffico.