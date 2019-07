Savona. Una storica miss savonese, Fausta Rosati, scomparsa nella giornata di ieri dopo una lunga malattia contro la quale ha lottato fino alla fine.

I più giovani non la ricordano, ma i più anziani senz’altro si… A metà degli anni ’50, infatti, rappresentava la bellezza savonese in Italia, una bellezza d’altri tempi: Fausta Rosati ha vinto i concorsi di Miss Muretto di Alassio, Miss Sorriso e Miss Savona, fino a partecipare come Miss Liguria al concorso finale di Miss Italia.

E’ stata grande protagonista dei concorsi di bellezza nel pieno del boom economico italiano.

Negli anni ’80 ha deciso di lasciare Savona e la Liguria: si è trasferita in Toscana dove si è dedicata al sociale e a varie iniziative.