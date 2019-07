Lutto al consiglio dell’ordine degli avvocati di Savona per la scomparsa di Paola Oddone: il ricordo delle colleghe

Savona. Riceviamo e pubblichiamo integralmente la lettera che le colleghe di Paola Oddone, 55 anni, impiegata del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Savona, hanno scritto per ricordarla.

Cara Paola,

questa mattina ci hai svegliato con una notizia che forse aspettavamo tutti ma in fondo nessuno di noi avrebbe voluto mai ricevere.

La tua vitalità e la tua voglia di “mordere la vita”, ci hanno insegnato a valutare e a scindere le cose importanti da quelle futili, sul lavoro e nella vita. Preparata, “sempre sul pezzo” come dicevi tu, con una forza travolgente, ed una mente che avrebbe fatto invidia a chiunque.

La tua tenacia ed il tuo coraggio ti hanno portata a combattere come una guerriera senza risparmiarti mai fino all’ultimo istante; “hai preso la bestia nera per le corna“ e l’hai fatta girare per anni, senza mai darle tregua… ti ha preso per sfinimento, non avrebbe avuto nessun’altra possibilità.

Il vuoto che lasci è incolmabile, a te non piacevano le frasi fatte ma è la realtà cara Paolina, sei unica ed insostituibile in tutte le tue sfumature, ci mancheranno le tue risate, le tue sfuriate e le tue facce che davano voce alla tua trasparenza e soprattutto la tua frase storica “Se sono troppo simpatica, fermatemi”.

Ora ti salutiamo, ma sappiamo che vivrai sempre nei nostri cuori, nelle tue battute che ripetiamo ogni giorno e nel cuore di tutti coloro che hanno incrociato il tuo cammino.

Ciao Paolina

Le tue colleghe